Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

Журналист из ФРГ Свен Феликс Келлерхофф заявляет, что мемориал, установленный в память о погибших в бою под Прохоровкой в 1943 году, не имеет права на существование. По словам публициста, современные исследования доказали — грандиозного танкового сражения не было. Об этом автор написал в немецком издании Die Welt.

«Этот памятник должен был быть немедленно снесен. Потому что последние исследования, основанные на несомненно реальных фотографиях, подтверждают: у Прохоровки не было ни советской победы, ни даже грандиозного танкового сражения» , —утверждает Келлерхофф.

Журналист рассказывает, что в сражении на Прохоровском поле участвовали всего 186 танков Вермахта против 672 со стороны Красной армии. Свен Феликс Келлерхофф отметил, что немцы в данном бою потеряли только пять единиц боевой техники, тогда как Советский союз — 235.

В 2018 году издание в Германии Deutsche Welle опубликовало материалы, из которых следовало — общеизвестные итоги танкового сражения под Прохоровкой обманчивы. Так в ФРГ пытались «развенчать главные мифы» об одном из ключевых столкновений Второй мировой войны. По мнению авторов, СССР тогда потерпел «сокрушительное поражение». Об этом сообщает RT.

Танковый бой на Прохоровском поле прошел 12 июля 1943 года. По оценкам исследователей, в сражении принимали участие до 1500 единиц боевой техники с каждой стороны. Силы были практически равны.

Ранее 5-tv.ru писал, что советский танк с погибшим экипажем найден на границе с Украиной.