Видео: Рита Дакота затеяла ремонт в квартире, купленной Владом Соколовским

, 8:56 1 243

Певица рассказала, почему экс-супруг оставил ипотечное жилье их общему ребенку.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота опубликовала пост, в котором поделилась радостью с подписчиками. Певица делает ремонт в трехкомнатной квартире, которую они с экс-супругом — Владом Соколовским — приобрели в ипотеку. Артистка надеется скоро переехать в отреставрированное жилье.

«Друзья, я принимаю поздравления. Наконец-то я начала ремонт в своей собственной красивой новой квартире!» — пишет певица.

Поклонники порадовались вместе со звездой. Однако хейтеры задались вопросом — чему восторгаться, если «шикарную пятикомнатную квартиру в центре Москвы» Рите подарил ее муж? Мол, не сама же она на все это заработала. Певице пришлось оправдываться.

«Это трехкомнатная квартира, которую мы купили в ипотеку, будучи еще в браке, сразу после того, как узнали, что ждем Мию», — рассказала знаменитость.

Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

По словам Риты Дакоты, первый взнос состоял из денег, вырученных с продажи ее наследства и автомобиля. Ипотеку звездная пара закрывала около года. Большую часть денежных средств, уверяет Дакота, вложила именно она. Знаменитость зарабатывала на рекламных контрактах, которых у нее было на порядок больше, чем у Соколовского. Однако артистка считает бывшего мужа хорошим человеком, ведь он не стал претендовать на общее жилье.

«Влад повел себя очень красиво и очень по-мужски в разделе имущества», — уверяет фанатов Дакота.

Экс-супруг певицы согласился оставить квартиру годовалой дочке Мие, только после того, как получил определенную сумму денег и забрал себе все совместно нажитое с Ритой Дакотой имущество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Соколовский рассказал, почему изменял Рите Дакоте.

Читайте также

+13° Днём +19°
Ночью +10°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

9:33
В Ростове-на-Дону сгорела крыша музыкального театра — видео
9:18
Мощный град прошел в Воронеже — видео
9:09
Видео: В США самолет совершил экстренную посадку
8:56
Видео: Рита Дакота затеяла ремонт в квартире, купленной Владом Соколовским
8:42
«Небольшие аномалии»: Какая погода ожидает россиян в августе
8:31
«Диеты не понадобились»: Юрий Стоянов о том, как ему удалось сбросить 22 килограмма

Сейчас читают

Фото: Парижане обсуждают появление полураздетой Анджелины Джоли на балконе
«Не знаю, сколько мне осталось»: Певица Марина Хлебникова призналась, что больна
Стало известно о реакции матери Габуния на скандал с участием сына

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге