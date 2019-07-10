Видео: Рита Дакота затеяла ремонт в квартире, купленной Владом Соколовским

Певица Рита Дакота опубликовала пост, в котором поделилась радостью с подписчиками. Певица делает ремонт в трехкомнатной квартире, которую они с экс-супругом — Владом Соколовским — приобрели в ипотеку. Артистка надеется скоро переехать в отреставрированное жилье.

« Друзья, я принимаю поздравления. Наконец-то я начала ремонт в своей собственной красивой новой квартире! » — пишет певица.

Поклонники порадовались вместе со звездой. Однако хейтеры задались вопросом — чему восторгаться, если «шикарную пятикомнатную квартиру в центре Москвы» Рите подарил ее муж? Мол, не сама же она на все это заработала. Певице пришлось оправдываться.

«Это трехкомнатная квартира, которую мы купили в ипотеку, будучи еще в браке, сразу после того, как узнали, что ждем Мию» , — рассказала знаменитость.

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По словам Риты Дакоты, первый взнос состоял из денег, вырученных с продажи ее наследства и автомобиля. Ипотеку звездная пара закрывала около года. Большую часть денежных средств, уверяет Дакота, вложила именно она. Знаменитость зарабатывала на рекламных контрактах, которых у нее было на порядок больше, чем у Соколовского. Однако артистка считает бывшего мужа хорошим человеком, ведь он не стал претендовать на общее жилье.

« Влад повел себя очень красиво и очень по-мужски в разделе имущества» , — уверяет фанатов Дакота.

Экс-супруг певицы согласился оставить квартиру годовалой дочке Мие, только после того, как получил определенную сумму денег и забрал себе все совместно нажитое с Ритой Дакотой имущество.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Соколовский рассказал, почему изменял Рите Дакоте.