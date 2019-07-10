Потратившую целое состояние на внешность куклы Барби женщину сочли уродливой

Жительница Амстердама — 40-летняя Констанция Димола — вложила в пластические операции 117 тысяч фунтов стерлингов, что равно 9,3 миллиона рублей, чтобы стать похожей на куклу Барби, пишет The Sun. Димола перенесла пять операций по увеличению груди, липосакцию лодыжек, коррекцию носа, контурирование лица, изменение формы глаз и увеличение губ. И это не конец. В ее ближайшие планы входят операции на нос, ягодицы и грудь.
«На это уходят все мои деньги, но все потраченные средства того стоят», — заявила женщина.
При этом она признается, что очень часто получает оскорбления от прохожих. Ее называют «страшной», «уродливой» и «отвратительной». Однако это Констанцию нисколько не беспокоит, поскольку женщина исполнила свою мечту детства и, на ее взгляд, приблизилась к кукольной внешности.
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