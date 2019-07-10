Фольксваген прекращает выпуск легендарной модели «Жук». Последний автомобиль сойдет с конвейера сегодня в мексиканском грооде Пуэбла.

Самую узнаваемую модель немецкого автогиганта производили больше 70 лет, всего выпустили 21 миллион автомобилей. На родине — в Германии — «Жук» прекратили выпускать в 1974 году, после чего перенесли производство в Бразилию и Мексику.

В американском подразделении Фольксваген отметили, что прощаться навсегда, возможно, не стоит. В будущем могут возобновить производство легенды автопрома.

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