В Госдуме не поддержали идею о спецзнаках на машинах с беременными за рулем

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Дмитрий Ионин прокомментировал идею депутата ГД Виталия Милонова, который предложил устанавливать на автомобилях специальные знаки, демонстрирующие, что за рулем находится беременная женщина или молодая мать. По мнению парламентария, такие сигналы помогут избежать неприятных ситуаций на дорогах и повысят уровень вежливости водителей. Кроме того, считает политик, соответствующие знаки должны наделить женщин, находящихся в положении, особыми преимуществами.

« Помимо этого, наличие такого знака должно давать право парковки на специализированных парковочных местах для маломобильных категорий граждан и ряд иных временных преимуществ », — цитирует сообщение Милонова РИА Новости.

Однако Дмитрий Ионин предложение депутата Госдумы не поддержал. По его словам, наводить порядок на дорогах нужно другими методами.

« Считаю, что, таким образом, можно дойти до обозначения автомобилей по национальности, социальному статусу, вероисповеданию и многому другому », — отметил член комитета ГД по транспорту и строительству.

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