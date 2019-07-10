Рудову осудили за откровенное видео в одном полотенце

Российская актриса Наталья Рудова, известная по сериалу «Универ», смутила подписчиков в Instagram чересчур откровенным видео. На своей странице в соцсети звезда опубликовала эротичный ролик, на котором позирует перед камерой в одном полотенце.

Теледива кокетливо улыбается, застенчиво смеется и играет взглядом со своими зрителями. Она старается принять максимально соблазнительные позы и поворачиваться к оператору так, чтобы акцентировать внимание, прежде всего, на достоинствах своей фигуры. Судя по освещению, кадры были сделаны в вечернее время, что делает ролик еще более интригующим.

«Побежали слоники» — дочь Ирины Пеговой порезвилась в фонтане

Впрочем, как бы ни старалась Рудова очаровать своих фанатов, она не смогла вызвать восхищение у всех подписчиков. Увидев публикацию светской львицы, многие, напротив, разразились критикой и сочли, что артистка намеренно привлекает внимание к своей внешности, поскольку больше ничем не может произвести впечатление.

«Ужасно некрасивое видео!»

«Такие жирные подмышки!»

«Когда детей рожать будешь?»

«Опять полуголая», — возмутились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Рудова взбудоражила сеть фотографией в бикини.