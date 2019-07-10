Ущерб от вырубки тайги в госзаказнике «Туколонь» составил почти 750 миллионов рублей — Следком

, 17:58 Эфирная новость 46

В ближайшее время следователи будут готовы предъявить обвинения фигурантам уголовного дела, в том числе министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде.

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Фото, видео : ТАСС/Kathy Hutchins, Пятый канал

Почти 750 миллионов рублей. Именно в такую сумму следователи оценили ущерб от вырубки тайги в госзаказнике «Туколонь». Под видом санитарной чистки там выкосили около 120 гектаров леса.

Среди обвиняемых значится Министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда. Именно он подписал разрешение на вырубку особо ценных реликтовых пород.

В Следкоме сегодня заявили, что расследование находится на заключительной стадии. В ближайшее время Шеверде и другим фигурантам уголовного дела предъявят обвинение в окончательной редакции.

«Следствием министру лесного комплекса Сергею Шеверде предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Следователями установлено, что обвиняемый не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений на территории заказника и к прекращению незаконной сплошной рубки на его территории», — рассказала руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Петренко.

Сергея Шеверду задержали в июне. Ему грозит до десяти лет лишения свободы. Всего по делу проходит четверо обвиняемых.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре в заповеднике «Туколонь». По одной из версий его могли поджечь «черные лесорубы».

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