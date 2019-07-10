Путин гарантировал господдержку высокотехнологичным компаниям

Президент России Владимир Путин пообещал особые условия для корпоративного сектора, развивающего высокотехнологичные направления промышленности.
Об этом российский лидер заявил после подписания соглашений между правительством и компаниями с госучастием, целью которого является развитие отдельных наукоемких отраслей производства. Речь идет о финансовых и налоговых инструментах, комфортной регуляторной среды, в том числе гибких экспериментальных правовых режимах.
Глава государства подчеркнул, что глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, а времени «на раскачку» у российских компаний нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о саммите GMIS 2019 в Екатеринбурге, который стал мировым центром обсуждения экономики и промышленности на полях юбилейной выставки «Иннопром».