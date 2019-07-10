Путин гарантировал господдержку высокотехнологичным компаниям

Президент России Владимир Путин пообещал особые условия для корпоративного сектора, развивающего высокотехнологичные направления промышленности.

Об этом российский лидер заявил после подписания соглашений между правительством и компаниями с госучастием, целью которого является развитие отдельных наукоемких отраслей производства. Речь идет о финансовых и налоговых инструментах, комфортной регуляторной среды, в том числе гибких экспериментальных правовых режимах.

«Мы ожидаем от наших компаний настоящего технологического, кадрового, финансового лидерства», — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, а времени «на раскачку» у российских компаний нет.

«Нам нужно работать прямо сейчас и активно. Тем более, что подписанты этих документов друг другу понятны и работают на общую цель», — призвал Путин.

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