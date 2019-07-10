Путин гарантировал господдержку высокотехнологичным компаниям

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Президент завил, что РФ нужно гарантировать технологический суверенитет в условиях глобальной конкуренции за обладание соответствующими компетенциями.

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Фото, видео : ТАСС/Дружинин Алексей, Пятый канал

Президент России Владимир Путин пообещал особые условия для корпоративного сектора, развивающего высокотехнологичные направления промышленности.

Об этом российский лидер заявил после подписания соглашений между правительством и компаниями с госучастием, целью которого является развитие отдельных наукоемких отраслей производства. Речь идет о финансовых и налоговых инструментах, комфортной регуляторной среды, в том числе гибких экспериментальных правовых режимах.

«Мы ожидаем от наших компаний настоящего технологического, кадрового, финансового лидерства»— сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что глобальная конкуренция за обладание технологиями будущего развернулась уже сейчас, а времени «на раскачку» у российских компаний нет.

«Нам нужно работать прямо сейчас и активно. Тем более, что подписанты этих документов друг другу понятны и работают на общую цель», — призвал Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о саммите GMIS 2019 в Екатеринбурге, который стал мировым центром обсуждения экономики и промышленности на полях юбилейной выставки «Иннопром».

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