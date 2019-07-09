Владимир Путин присоединился к работе глобального саммита GMIS 2019 в Екатеринбурге

Екатеринбург на этой неделе стал мировым центром обсуждения экономики и промышленности. В столице Урала на полях ХХ юбилейной выставки «Иннопром» открылся глобальный саммит GMIS 2019, на который приехали из более чем 40 стран официальные делегации, руководители крупных компаний, эксперты и ученые в сфере современного промышленного производства.

К работе форума присоединился сегодня Владимир Путин.

Выслушал основные тезисы и оценил новинки технологий — Николай Иванов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всего на площадке саммита запланировано около 40 деловых мероприятий различного формата. Свое участие в нем подтвердили более 40 стран.