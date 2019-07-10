Леденящее кровь видео: двигатель самолета начал разваливаться на глазах у пассажира

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На борту воздушного судна Delta Airlines находилось 154 человек.

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Фото, видео : РИА Новости / Виталий Тимкив; Телеканал РЕН / Telegram

Рейс Атланта — Балтимор 10 июля совершил экстренную посадку из-за поломки двигателя. Как сообщает CNN, на высоте десять километров от одного из двигателей оторвалась часть вентилятора. Очевидец снял на видео, как она пугающе билась о лопасти.

«Сначала был удар, затем в салон стал поступать дым. Самолет немного снижался, становилось очень жарко, нечем было дышать»;

«Я просто достал телефон и написал родителям, что люблю их», — рассказывают о пережитом ужасе пассажиры самолета.

К счастью, посадить самолет удалось без происшествий; никто не пострадал. В качестве извинений компания Delta Airlines предложила пассажирам альтернативные рейсы и ваучеры на полеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о российском пилоте, упавшем в обморок при выполнении рейса.

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