Леденящее кровь видео: двигатель самолета начал разваливаться на глазах у пассажира

Рейс Атланта — Балтимор 10 июля совершил экстренную посадку из-за поломки двигателя. Как сообщает CNN, на высоте десять километров от одного из двигателей оторвалась часть вентилятора. Очевидец снял на видео, как она пугающе билась о лопасти.

«Сначала был удар, затем в салон стал поступать дым. Самолет немного снижался, становилось очень жарко, нечем было дышать»;

«Я просто достал телефон и написал родителям, что люблю их», — рассказывают о пережитом ужасе пассажиры самолета.

К счастью, посадить самолет удалось без происшествий; никто не пострадал. В качестве извинений компания Delta Airlines предложила пассажирам альтернативные рейсы и ваучеры на полеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о российском пилоте, упавшем в обморок при выполнении рейса.