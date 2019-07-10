Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию при дворце

Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли у себя в штате новую вакансию координатора. Потребность в помощнике появилась после того, как Королевский фонд покинули Меган Маркл и принц Гарри, сообщает Teleprogramma.pro.

Два семейства были вынуждены пересмотреть структуру организации. Герцоги Сассекские теперь займутся продвижением собственных благотворительных проектов. А герцоги Кембриджские сосредоточатся на вопросах охраны природы и психического здоровья граждан.

Объявление о вакансии координатора появилось на официальном сайте королевской семьи, однако об уровне заработной платы информации нет.

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Персонал также требуется и в Кенсингтонский дворец. Там ищут дворцового эконома, разбирающегося в кейтеринге и хорошей еде. Специалисту обещают заработную плату — 23 тысячи долларов в год. Помимо этого, Букингемский дворец занимается поиском носильщика на кухню, рабочий будет получать более 18 тысяч долларов в год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям разнервничался из-за вопроса об ориентации его детей.