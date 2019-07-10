Украина заявила о заходе корабля ВМФ РФ в закрытый район учений Sea Breeze

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Соответствующее сообщение появилось на странице ВМФ Украины в Facebook во вторник, 10 июля.

Фото : ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы в рамках международных учений Sea Breeze 2019. Об этом заявила пресс-служба Военно-морского флота Украины.

В сообщении, опубликованном на странице ВМФ Украины в Facebook, отмечается, что «Сметливый» около 8.00 утра во вторник, 10 июля, зашел в зону, о закрытии которой было известно заранее, чем спровоцировал «опасную ситуацию» к акватории Черного моря.

Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» пытался опросить экипаж российского судна в соответствии с международным протоколом, однако, по данным украинских моряков, корабль не ответил на запросы, пишет «Экономика сегодня».

Другие подробности произошедшей ситуации не приводятся.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственное управление ФСБ России предъявило окончательное обвинение 24 украинским морякам, которые были задержаны после инцидента возле Керченского пролива в ноябре 2018 года

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