ФСБ предъявила окончательное обвинение украинским морякам

Следственное управление ФСБ России предъявило окончательное обвинение 24 украинским морякам, которые были задержаны после инцидента возле Керченского пролива в ноябре 2018 года, сообщает Интерфакс.

Обвинение было предъявлено по статье «незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой». Теперь следствие собирается ходатайствовать о продлении срока ареста.

Однако перед этим обвиняемые и их адвокаты должны приступить к ознакомлению с материалами дела. Всего в деле 20 томов. На их изучение потребуется около трех месяцев.

Конфликт в Керченском проливе произошел 25 ноября. Российские пограничники задержали три корабля ВМС Украины, которые вошли в территориальные воды РФ. Москва обвинила украинских моряков в провокации и незаконном пересечении границы, однако в Киеве считают, что все три экипажа находились в нейтральных водах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Кремль прокомментировал идею отпустить украинских моряков до суда.