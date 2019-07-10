Украинский губернатор Донецкой области попал под обстрел в Донбассе

Автомобильная колонна губернатора Донецкой области Украины Павла Кириленко попала под обстрел в Донбассе, говорится в сообщении на странице операции объединенных сил в Facebook.

Отмечается, что в результате попадания противотанковая управляемой ракеты в военный грузовик погиб один военный, еще один ранен. Сам Кириленко не пострадал.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал инцидент провокацией, направленной на срыв переговоров «нормандской четверки», и поручил начальнику Генештаба ВСУ «усилить активность» в зоне вооруженного конфликта.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором якобы запечатлена атака позиций ВСУ в Донбассе.