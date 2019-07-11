«Не знаю, сколько осталось»: Марина Хлебникова рассказала о тяжелой болезни

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Исполнительница призналась, что у нее серьезные проблемы со здоровьем.

Марина Хлебникова рассказала о тяжелой болезни. Откровенное признание певицы опубликовало издание «7Дней».

Артистка сообщила, что уход мужа из жизни серьезно подкосил ее, но она продолжает идти вперед.

«Болезнь моя никуда не делась, и я не знаю, сколько мне еще осталось. Да неважно сколько, важно — как», — заявляет Хлебникова.

Сейчас Марина с головой погрузилась в творчество. Она записывает новые песни с командой музыкантов и готовится выпустить книгу своей поэзии.

В публикации артистка не рассказывает о том, с каким именно она борется недугом и как давно ей известно о проблемах с собственным здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что о проблемах со здоровьем рассказал и певец Стас Пьеха.

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«Не знаю, сколько осталось»: Марина Хлебникова рассказала о тяжелой болезни

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