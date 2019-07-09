Трубу с горячей водой прорвало в Петербурге. Пострадал рабочий — фото

, 21:03 Фото 72

Инцидент произошел вечером 9 июля в Красносельском районе Северной столицы.

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Фото, видео : ВКонтакте @spb_today

Рабочий пострадал в результате прорыва трубы с горячей водой в Красносельском районе Петербурга. Инцидент произошел вечером во вторник, 9 июля, в районе дома 28/1 на улице Доблести.

По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, пострадавший провалился в люк с кипятком и получил сильные ожоги.

На место происшествия выехали все оперативные службы, включая несколько реанимационных бригад скорой помощи. Подробности ЧП выясняются. О сроках ликвидации коммунальной аварии также ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — трубу с горячей водой прорвало в центре Петербурга.

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