Рабочий пострадал в результате прорыва трубы с горячей водой в Красносельском районе Петербурга. Инцидент произошел вечером во вторник, 9 июля, в районе дома 28/1 на улице Доблести.

По свидетельствам очевидцев в социальных сетях, пострадавший провалился в люк с кипятком и получил сильные ожоги.

На место происшествия выехали все оперативные службы, включая несколько реанимационных бригад скорой помощи. Подробности ЧП выясняются. О сроках ликвидации коммунальной аварии также ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — трубу с горячей водой прорвало в центре Петербурга.