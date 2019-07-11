Петра Порошенко вновь с позором прогнали с предвыборного митинга. Жители города Свалява в Закарпатье, куда экс-президент Украины прибыл на встречу с избирателями, перекрыли ему проход к сцене, а затем освистали кандидата.

«Ганьба! (Позор — прим. ред.) Обокрал армию, всех обокрал!», — слышатся возмущенные выкрики из толпы.

От самосуда Порошенко спасли охранники, которые отгородили его от толпы. Ранее бывший глава Незалежной пригрозил физической расправой над провокаторами, сорвавшими его встречи с избирателями в рамках предвыборного тура. Экс-президент Украины сейчас представляет партию «Европейская солидарность», которая претендует на места в Верховной раде. Внеочередные выборы намечены на 21 июля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина похожий на Зеленского забрался на крышу Рады.