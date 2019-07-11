Любители ранних арбузов сейчас в особой зоне риска. Это самые настоящие полосатые бомбы. Отравившихся по стране уже десятки. А последствия такого сомнительного удовольствия могут быть и вовсе роковыми. Артур Ломидзе вооружился нитратомером и отправился выбирать самый сочный, сладкий, но, как выяснилось, очень опасный арбуз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фермеры просят запретить ввоз импортных овощей и фруктов в Россию. По словам работников сельского хозяйства, они не успевают реализовать свой урожай из-за привозной продукции и терпят из-за этого огромные убытки. Но эксперты советуют не спешить с выводами, ведь с такими запретами можно вообще оставить страну без витаминов.