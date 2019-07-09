Фото: ученые назвали состав идеального бальзама для волос от древних египтянок

, 19:16 Фото 68

Специальный состав, которым знатные барышни покрывали волосы, позволил их прическам идеально выглядеть даже тысячи лет спустя.

Фото : www.globallookpress.com

Ученые назвали рецепт бальзама для волос, который помогает сохранить волосы в первозданном виде на тысячелетия. Состав чудодейственного средства исследователи «подсмотрели» у древних египтян.

Звезда «Дома-2» Колисниченко родила ребенка

Российские ученые заинтересовались состоянием волос трех мумий — прически знатных древнеегипетских дам остались в первозданном состоянии, несмотря на то, что тела были погребены около трех тысяч лет назад. Специалисты изучили не только структуру волос, но и покрывавшее их средство.

«Мы исследовали три древнеегипетские мумии из коллекции Пушкинского музея, датируемые I тысячелетием до нашей эры. Поразительно, что их волосы оказались относительно длинными и тщательно уложенными, локон к локону. У нас возникла мысль, что для их обработки использовались особые бальзамирующие составы, и мы решили выяснить их рецепт», — отмечают специалисты Курчатовского института.

Мумифицированные головы древних египтян © НИЦ «Курчатовский институт»

Как оказалось, идеальное парикмахерское средство представляет собой смесь говяжьего сала, касторового масла и сосновой смолы. Также в состав входят пчелиный воск и ароматическое фисташковое масло.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Египте нашли гробницу с детскими мумиями.

Читайте также

+15° Днём +17°
Ночью +13°
63.77
-0.10 71.46
-0.25
Гороскоп на 9 июля: Скорпионы, жмите Ctrl + Alt + Delete!

Последние новости

19:55
Роспотребнадзор назвал наиболее опасные для здоровья профессии
19:52
«Чушь какая-то»: Алибасов ответил на слухи о своем завещании
19:49
В США сотрудников ФБР уличили в тотальной слежке за гражданами
19:38
«Пусть у детей будет лето»: Безруков не поехал в отпуск с семьей
19:29
Опубликовано видео атаки позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»
19:23
«Заройте ваши денежки»: Как избежать кражи денег с вашей карты — простые советы

Сейчас читают

«Вынашиваю слона»: Исакова ответила на бесконечные слухи о своей беременности
«Фигура — отпад»: Анна Михайловская в бикини очаровала фанатов
Путин объяснил, почему на Грузию не наложат санкции

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге