Фото: ученые назвали состав идеального бальзама для волос от древних египтянок

Ученые назвали рецепт бальзама для волос, который помогает сохранить волосы в первозданном виде на тысячелетия. Состав чудодейственного средства исследователи «подсмотрели» у древних египтян.

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Российские ученые заинтересовались состоянием волос трех мумий — прически знатных древнеегипетских дам остались в первозданном состоянии, несмотря на то, что тела были погребены около трех тысяч лет назад. Специалисты изучили не только структуру волос, но и покрывавшее их средство.

«Мы исследовали три древнеегипетские мумии из коллекции Пушкинского музея, датируемые I тысячелетием до нашей эры. Поразительно, что их волосы оказались относительно длинными и тщательно уложенными, локон к локону. У нас возникла мысль, что для их обработки использовались особые бальзамирующие составы, и мы решили выяснить их рецепт», — отмечают специалисты Курчатовского института.

Мумифицированные головы древних египтян © НИЦ «Курчатовский институт»

Как оказалось, идеальное парикмахерское средство представляет собой смесь говяжьего сала, касторового масла и сосновой смолы. Также в состав входят пчелиный воск и ароматическое фисташковое масло.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Египте нашли гробницу с детскими мумиями.