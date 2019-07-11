США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер

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По мнению американской стороны, участвовавшие в инциденте катера принадлежат Тегерану.

Фото : globallookpress.com / Jerzy Dabrowski

Пять катеров попытались остановить в Ормузском заливе британский танкер. Как полагает агентство Reuters, суда принадлежат Ирану.

Отдельно отмечается, что катера отступили сразу после того как британское военное судно направило им соответствующее требование по радиосвязи. Также, месяцем ранее, 13 июня, стало известно о том, что по нефтяному танкеру Front Altair была предположительно выпущена торпеда в Оманском проливе, а судно Kokuka Courageous якобы было повреждено при детонации магнитной мины.

В произошедшем США обвинили Иран. Пентагон даже представлял фотографии, которые, по их мнению, могут послужить доказательством причастности Тегерана к инцидентам. Власти Ирана при этом свою причастность отрицают.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что иранский танкер Grace 1 задержан в Гибралтаре.

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