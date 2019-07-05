Появилось видео задержания иранского танкера в Гибралтаре

Появилось видео задержания британскими военно-морскими силами иранского танкера Grace 1 в Гибралтаре, экипаж которого подозревают в поставках нефти в Сирию в нарушение европейских санкций.

Захват судна проводили полиция Гибралтара совместно с полицией и королевской морской пехоты ВМС Великобритании 4 июля. По их даным, танкер был перегружен двумя миллионами баррелей сырой нефти, который якобы хотели доставить на нефтеперерабатывающий завод в сирийском городе Баньяс.

Власти Ирана заявили, что задержание судна является незаконным. Британский посол был вызван в иранский МИД, где был выражен протест в связи с деструктивными действиями британских военно-морских сил.