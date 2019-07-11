При обстреле Горловки украинскими силовиками погибла пожилая женщина

Украинские силовики в четверг, 11 июля, обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республики Горловки. В результате инцидента погибла жительница поселка Гольмовский 1949 года рождения. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на исполняющего обязанности главы администрации города Ивана Приходько.

Оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уже выехала на место происшествия. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский губернатор Донецкой области Павел Кириленко попал под обстрел в Донбассе, однако не пострадал. В результате атаки на автоколонну чиновника погиб военный.