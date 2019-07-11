Внезапно распахнувшаяся дверь инкассаторской машины вызвала настоящий коллапс на шоссе в пригороде американской Атланты. Мешки с деньгами выпали на дорогу, купюры тут же разнесло ветром. Десятки водителей побросали свои машины, и кинулись собирать деньги. В результате на трассе образовалась огромная пробка.

Общая сумма потерянного инкассаторами — почти 200 тысяч долларов. Полиция округа обратилась к населению с требованием вернуть все собранное добровольно. Стражи порядка собираются внимательно изучить все видеозаписи, сделанные очевидцами, чтобы вычислить и наказать тех, кто оставил деньги себе.

Это далеко не первый случай, когда американские инкассаторы «пускают деньги на ветер». Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «денежный дождь» на дороге в США спровоцировал многочисленные ДТП.