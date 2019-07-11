«Вау!» Лиза Галкина поразила отца новым талантом — видео

, 11:27 Видео 18

Комик не перестает удивляться сам и удивлять других разносторонностью своих детей.

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Фото, видео : Instagram @maxgalkinru

Телеведущий Максим Галкин опубликовал в сторис новые кадры со своими детьми — Гарри и Лизой. На них малыши занимаются творчеством. При этом каждый своим — мальчик пытается «победить» конструктор», а девочка изготавливает поделку с использованием ракушек. Больше всего, судя по видео, Галкина поразила затея Лизы.

«Вау! Это ты сама сделала, Лиз? А ты вот прям ракушки разрисовываешь, да? Класс! Умница!» — восторгается комик.

Увы, поклонники семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой в это раз не смогли прокомментировать самодеятельность ребят. Однако можно догадаться, что они тоже остались в восторге.  

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Ранее 5-tv.ru передавал, как Галкин прямо с дерева рассказал о любимом отдыхе своих детей.

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