Фото: Кара Делевинь и Эшли Бенсон спровоцировали слухи о помолвке

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Актрисы вышли в свет, надев «свадебную» атрибутику.

Фото : Instagram @cashleydelebenzo

Актрисы Кара Делевинь и Эшли Бенсон снова заинтриговали своих поклонников. Девушки спровоцировали слухи о своей помолвке. Поводом для такого предположения стало появление Кары и Эшли с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах.

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Около месяца назад актрисы официально сообщили публике о том, что они состоят в романтических отношениях. При этом, по словам Делевинь, они с Бенсон встречаются уже больше года. Однако на данный момент доподлинно неизвестно, действительно ли девушки решили вывести свои отношения на новый уровень.

 
 
 
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Публикация от WhoWoreWhatJewels (@wwwjewels)

Ранее 5-tv.ru писал о том, что о скорой свадьбе во всеуслышание заявила Анастасия Волочкова.

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