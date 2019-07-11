Фото: Кара Делевинь и Эшли Бенсон спровоцировали слухи о помолвке

Актрисы Кара Делевинь и Эшли Бенсон снова заинтриговали своих поклонников. Девушки спровоцировали слухи о своей помолвке. Поводом для такого предположения стало появление Кары и Эшли с одинаковыми кольцами на безымянных пальцах.
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Около месяца назад актрисы официально сообщили публике о том, что они состоят в романтических отношениях. При этом, по словам Делевинь, они с Бенсон встречаются уже больше года. Однако на данный момент доподлинно неизвестно, действительно ли девушки решили вывести свои отношения на новый уровень.
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