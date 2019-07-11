Жуткие кадры: Северная ТЭЦ полыхает в подмосковных Мытищах

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Инцидент случился в четверг, 11 июня. По предварительным данным, пожару предшествовала серия взрывов.

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Фото, видео : Пятый канал, YouTube / Данил Светличный

Крупный пожар произошел на окраине Мытищ в Московской области в четверг, 11 июля. По предварительной информации, пламя охватило Северную ТЭЦ (ТЭЦ-27), расположенную в деревне Челобитьево, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По данным очевидцев, пожару предшествовали взрывы.

На место происшествия направлено большое количество подразделений МЧС. Обстоятельства инцидента устанавливаются. По предварительным данным, есть угроза распространения огня, в том числе на здание строящегося общежития.

Ране 5-tv.ru сообщал, что хлопок газа произошел в Северо-Восточном административном округе Москвы в четверг, 11 июля. Инцидент случился в районе 59-й пожарной части по адресу улица Бестужевых, дом 12.

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