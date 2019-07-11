Спецборт МЧС в ночь на четверг, 11 июля, доставил из Багдада в Москву российских детей. В ближайшее время малыши пройдут лечение в Национальном центре здоровья, а потом их передадут родственникам.

Эти дети большую часть свой жизни провели без солнечного света и свежего воздуха. За решеткой, вместе со своими матерями. Женщин осудили за то, что они якобы помогали террористам. Сейчас эти осужденные отбывают срок в багдадской тюрьме. Некоторые — пожизненно. Российские специалисты сделали все возможное, чтобы вызволить детей из заточения. О первых минутах встречи — Надежда Алешкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве в мечети Багдада.