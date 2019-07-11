Борт МЧС доставил в Москву 33 российских ребенка из иракской тюрьмы — видео

, 18:10 Эфирная новость 45

Малыши пройдут лечение в Национальном центре здоровья.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Jens Büttner, Пятый канал

Спецборт МЧС в ночь на четверг, 11 июля, доставил из Багдада в Москву российских детей. В ближайшее время малыши пройдут лечение в Национальном центре здоровья, а потом их передадут родственникам.

Эти дети большую часть свой жизни провели без солнечного света и свежего воздуха. За решеткой, вместе со своими матерями. Женщин осудили за то, что они якобы помогали террористам. Сейчас эти осужденные отбывают срок в багдадской тюрьме. Некоторые — пожизненно. Российские специалисты сделали все возможное, чтобы вызволить детей из заточения. О первых минутах встречи — Надежда Алешкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве в мечети Багдада.

Читайте также

+14° Днём +12°
Ночью +7°
62.99
-0.81 71.01
-0.55
Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

Последние новости

18:58
Звезда сериала «САШАТАНЯ» похвасталась новой стрижкой
18:53
Путин прокомментировал идею Зеленского о встрече глав шести стран в Минске
18:40
«Предлог надо придумать»: детали инсценировки отравления Бари Алибасова
18:27
«Меч возмездия» по-украински: Порошенко вызван на допрос
18:10
Борт МЧС доставил в Москву 33 российских ребенка из иракской тюрьмы — видео
17:57
Мария Порошина тайно встречается с Ярославом Бойко? — фото

Сейчас читают

Мария Порошина тайно встречается с Ярославом Бойко? — фото
«Вот это сказала!» Дарья Пынзарь устроила философскую беседу в купальнике
«Вау!» Ким Кардашьян в ослепительно белом бикини порадовала фанатов

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги