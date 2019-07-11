Госдума рассмотрит законопроект о возврате курилок в аэропорты

Присвоить статус ветеранов боевых действий тем, кто 20 лет назад защищал Дагестан от террористов, планируют в Госдуме. В эти минуты там в первом чтении рассматривают законопроект, о принятии которого участники событий 1999 года, ополченцы, просили президента во время прямой линии.

Предполагается, что документ окончательно примут до того момента, как парламентарии уйдут на каникулы, то есть в ближайшие две недели. И в четверг же, 11 июля, в Госдуме приступят к рассмотрению вопроса о возвращении комнат для курильщиков в аэропортах.

Их демонтировали в 2014 году, но запрет все время нарушается. Пассажиры курят в туалетах и даже комнатах матери и ребенка. Пока законопроект вызывает много споров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что петербургские депутаты предложили судить за живодерство с 14 лет.