Петербургские депутаты предложили судить за живодерство с 14 лет

, 23:45 21

Согласно созданному ими законопроекту, возраст ответственности за жестокое обращение с животными предлагается снизить на два года.

Фото : www.globallookpress.com

Законодательное собрание Петербурга предложило понизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Согласно созданному ими законопроекту, судить за живодерство можно лица, достигшие 14 лет, а не 16, как в действующем законодательстве.

Петербургские чиновники объяснили в сопроводительном документе, что в настоящее время возрастная группа от 14 до 16 лет не несет никакой ответственности за подобные действия. Подростки в этом возрасте не предстают перед судом даже в том случае, если акт жестокого обращения с животными совершался коллективно или в присутствии детей.

Однако в Государственной Думе инициативу не одобрили. Как отметили депутаты Госдумы, такие меры «не согласуются с государственной политикой РФ, направленной на создание эффективных превентивных механизмов, препятствующих подростковой преступности, и на поиск новых методов воспитательного воздействия». Кроме того, в России есть возможность помещения совершивших преступление несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет в закрытые воспитательные учреждения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новом Уренгое из заточения спасли собаку, сидевшую в канализационной яме восемь лет.

Читайте также

+13° Днём +19°
Ночью +9°
63.80
0.03 71.56
0.10
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

0:37
«Стимулируйте, возбуждайте»: Полностью голая Королева повторила пост Лободы
0:01
11 июля — День шоколада. Рассказываем об этом и других праздниках
23:45
Петербургские депутаты предложили судить за живодерство с 14 лет
23:32
Батрутдинов наконец признался, почему не хочет жениться
23:17
Люди отравились газом в канадском отеле
23:01
Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире — Forbes

Сейчас читают

«Чересчур!»: Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок
Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом
В Петербурге представили новый атомный авианосец проекта «Ламантин»

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге