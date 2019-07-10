Петербургские депутаты предложили судить за живодерство с 14 лет

Законодательное собрание Петербурга предложило понизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Согласно созданному ими законопроекту, судить за живодерство можно лица, достигшие 14 лет, а не 16, как в действующем законодательстве.

Петербургские чиновники объяснили в сопроводительном документе, что в настоящее время возрастная группа от 14 до 16 лет не несет никакой ответственности за подобные действия. Подростки в этом возрасте не предстают перед судом даже в том случае, если акт жестокого обращения с животными совершался коллективно или в присутствии детей.

Однако в Государственной Думе инициативу не одобрили. Как отметили депутаты Госдумы, такие меры «не согласуются с государственной политикой РФ, направленной на создание эффективных превентивных механизмов, препятствующих подростковой преступности, и на поиск новых методов воспитательного воздействия». Кроме того, в России есть возможность помещения совершивших преступление несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет в закрытые воспитательные учреждения.

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