«Не могу ходить!» — Яковлева рассказала о страшных последствиях рака

, 20:32 27

Лишь после двадцати курсов облучения опухоль актрисы перестала расти.

Фото : kino-teatr.ru

Александра Яковлева — актриса театра и кино — раскрыла новые подробности борьбы с раком груди. Женщина вынуждена была пройти 20 курсов химиотерапии. Медики были уверены — артистка не сможет одолеть страшную болезнь. Однако опухоль перестала расти. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

Звезда фильма «Человек с бульвара Капуцинов» утверждает, что до объявления диагноза, никогда ничем не болела.

«Оказывается, это все безболезненно происходит много лет. Ты не чувствуешь ничего. Я понимала, что что-то происходит в организме, но ничего не болело», — рассказала артистка.

Заболевание проявилось у Александры Яковлевой неожиданно и надломило артистку. Актриса тогда вела активную творческую деятельность — общалась с продюсерами, директорами кинофестивалей и даже провела презентацию своей книги «Седьмая кошка», по которой позже сняли фильм.

«И вдруг я понимаю, что не могу ходить. Не могу ходить! На следующий день я понимаю, что не могу ничего», — с ужасом вспоминает актриса.

Изначально Александра Яковлева даже отказывалась ехать в больницу. Однако ее убедили в этом близкие друзья. Сейчас прогнозы врачей, по-прежнему, не самые позитивные. Артистка признается, единственной отдушиной для нее стала театральная сцена. Звезда старается как можно чаще радовать зрителей новыми спектаклями.

Ранее, несмотря на самочувствие, Александра Яковлева отметила день рождения.

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