Александра Яковлева — актриса театра и кино — раскрыла новые подробности борьбы с раком груди. Женщина вынуждена была пройти 20 курсов химиотерапии. Медики были уверены — артистка не сможет одолеть страшную болезнь. Однако опухоль перестала расти. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.
Звезда фильма «Человек с бульвара Капуцинов» утверждает, что до объявления диагноза, никогда ничем не болела.
Заболевание проявилось у Александры Яковлевой неожиданно и надломило артистку. Актриса тогда вела активную творческую деятельность — общалась с продюсерами, директорами кинофестивалей и даже провела презентацию своей книги «Седьмая кошка», по которой позже сняли фильм.
Изначально Александра Яковлева даже отказывалась ехать в больницу. Однако ее убедили в этом близкие друзья. Сейчас прогнозы врачей, по-прежнему, не самые позитивные. Артистка признается, единственной отдушиной для нее стала театральная сцена. Звезда старается как можно чаще радовать зрителей новыми спектаклями.
Ранее, несмотря на самочувствие, Александра Яковлева отметила день рождения.