Мария Порошина тайно встречается с Ярославом Бойко? — фото

, 17:57 Фото 12 196

Актриса поделилась трогательным снимком со своим давним партнером по съемкам. Подписчики заподозрили, что у них роман.

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Фото, видео : Instagram @mashaaporoshina

Мария Порошина опубликовала в Instagram фотографию, на которой ее нежно обнимает за талию Ярослав Бойко. Подписчики актрисы тут же начали приписывать знаменитостям роман.

«Великолепная пара!»

«То, что вы вместе, я поняла после вашего спектакля про семейную пару. Просто так невозможно сыграть!»

«Ну, просто одно целое!» — восхищаются фолловеры новым снимком.

Instagram @mashaaporoshina

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Однако среди фанатов Марии Порошиной были и более догадливые подписчики.

«А потом рождаются сплетни»;

«Ну, почему по жизни вы не вместе?»

«Боже, любимый кадр из фильма с вами!» — пишут поклонники.

Еще со времен сериала «Всегда говори всегда», где звезды играюли супругов, фанаты подозревали — у них есть отношения вне экрана. Хотя тогда Мария Порошина была в браке с актером Ильей Древновым. Пара рассталась только в 2018 году. 

Ярослав Бойко счастливо женат на танцовщице — Рамуне Ходоркайте. Они вместе уже 20 лет. У пары два ребенка — сын Максим и дочь Эмилия. Также у артиста есть внебрачный сын от актрисы Евгении Добровольской.

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Недавно актер признался, что в отличие от его супруги, продюсеры очень радуются сплетням о нем с Порошиной.

«Продюсеры рады. Мы сейчас в спектакле играем. И зал всегда полный», —заявил артист.

Ранее, 5-tv.ru сообщал, что многодетная Мария Порошина продемонстрировала гибкость тела.

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