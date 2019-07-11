Мария Порошина опубликовала в Instagram фотографию, на которой ее нежно обнимает за талию Ярослав Бойко. Подписчики актрисы тут же начали приписывать знаменитостям роман.

«Великолепная пара!»

«То, что вы вместе, я поняла после вашего спектакля про семейную пару. Просто так невозможно сыграть!»

«Ну, просто одно целое!» — восхищаются фолловеры новым снимком.

Instagram @mashaaporoshina