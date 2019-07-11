В Ленинградской области открылась выставка «Всероссийский день поля»

, 19:42 Эфирная новость 56

Участники экспозиции представили самую современную технику, информацию про новые сорта картофеля и эко-удобрения.

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Фото, видео : fielddayrussia.ru, Пятый канал

Передовые технологии и достижения сельского хозяйства представлены на выставке «Всероссийский день поля», которая сегодня открылась в Ленинградской области. На территории государственного аграрного университета можно увидеть самую современную технику, узнать про новые сорта картофеля и эко-удобрения. Есть и исторический стенд, где можно попробовать блокадную пайку хлеба и консервы из одуванчиков, которые помогли ленинградцам выжить во время войны.

Современные аграрии поблагодарили западных политиков за санкции, которые очень помогли развитию сельского хозяйства в России.

«Если раньше мы говорили о том, что мы вынуждены экспортировать часть продукции, которую мы потребляем внутри страны, то сейчас ситуация поменялась — мы выстраиваем экспортоориентированное сельское хозяйство», — рассказал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

С лета прошлого года наша страна направила на экспорт 43 миллиона тонн зерна. И царица русских полей — не кукуруза, а пшеница.

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