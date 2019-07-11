Подробности спасения пассажирки самолета, которой стало плохо после вылета из Симферополя

В эти минуты петербургские врачи продолжают спасательную операцию, начатую еще в воздухе — на борту самолета, летевшего из Симферополя в «Пулково».

Вот кадры, снятые в салоне лайнера. Одной из пассажирок стало плохо. Первую помощь девушке оказали стюардессы. Они принесли воду, таблетки и баллон с кислородом. Вот, что нам рассказали пассажиры рейса.

«У нее начались судороги, сводило руки. Одна бортпроводница — звали ее Надежда — она стала массажировать руки. Достали аптечку. Принесли сразу же кислородный баллон, маску. Эти манипуляции минут 20-30 длились», — рассказала пассажирка Вера Князькова.

Самолет даже хотели экстренно посадить в Москве, но на борту нашлись люди с медицинским образованием. Общими усилиями состояние девушки удалось стабилизировать Сразу после приземления в Петербурге ее госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пилот самолета, следовавшего из Тивата в Москву, упал в обморок.