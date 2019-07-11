Подробности спасения пассажирки самолета, которой стало плохо после вылета из Симферополя

, 19:18 Эфирная новость 87

Девушке оказывали помощь бортпроводники и медики, летевшие тем же рейсом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Евгений Биятов, Пятый канал

В эти минуты петербургские врачи продолжают спасательную операцию, начатую еще в воздухе — на борту самолета, летевшего из Симферополя в «Пулково».

Вот кадры, снятые в салоне лайнера. Одной из пассажирок стало плохо. Первую помощь девушке оказали стюардессы. Они принесли воду, таблетки и баллон с кислородом. Вот, что нам рассказали пассажиры рейса.

«У нее начались судороги, сводило руки. Одна бортпроводница — звали ее Надежда — она стала массажировать руки. Достали аптечку. Принесли сразу же кислородный баллон, маску. Эти манипуляции минут 20-30 длились», — рассказала пассажирка Вера Князькова.

Самолет даже хотели экстренно посадить в Москве, но на борту нашлись люди с медицинским образованием. Общими усилиями состояние девушки удалось стабилизировать Сразу после приземления в Петербурге ее госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пилот самолета, следовавшего из Тивата в Москву, упал в обморок.

Читайте также

+13° Днём +12°
Ночью +7°
62.99
-0.81 71.01
-0.55
Гороскоп на 11 июля: Рыбы, вас ждет вселенское счастье!

Последние новости

20:32
«Не могу ходить!» — Яковлева рассказала о страшных последствиях рака
20:24
Из-за дрожи Меркель изменили протокол официального мероприятия
19:55
Путин впервые поговорил с Зеленским
19:51
«Золотые яйца»: Артем Дзюба получил оригинальный приз от журналистов — фото
19:42
В Ленинградской области открылась выставка «Всероссийский день поля»
19:36
Сладость моя: 11 июля празднуют Всемирный день шоколада

Сейчас читают

Мария Порошина тайно встречается с Ярославом Бойко? — фото
Звезда сериала «САШАТАНЯ» похвасталась новой стрижкой
«Вау!» Ким Кардашьян в ослепительно белом бикини порадовала фанатов

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги