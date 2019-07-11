Глава крымского управления МВД снят с поста

Генерал-лейтенант Олег Торубаров уволен с должности министра внутренних дел Республики Крым, он вышел на пенсию.

Временно исполняющим обязанности главы МВД Крыма будет заместитель министра Павел Каранда, пишет RT.

Торубаров занимал пост регионального министра с августа 2018 года. До этого занимал различные должности в управлении по борьбе с организованной преступностью в Магаданской области. Кроме того, был начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю. В общей сложности, в органах внутренних дел мужчина проработал более четырех десятков лет.

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