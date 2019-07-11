Глава Петербурга рассказал об увеличении квот на социальное такси

Глава Петербурга Александр Беглов рассказал об увеличении квот на социальное такси для жителей города с ограниченными возможностями, а также многодетных семей. Более того, подобные льготы постепенно будут расширяться, рассказал градоначальник в ходе программы «Петербург. Новый взгляд» на телеканале «78».

« По социальному такси мы тоже увеличили квоту для людей с ограниченными возможностями, то, что касается слабовидящих, для семей, которые имеют много детей. Мы эту меру будем расширять, потому что действительно очень сложно выбраться людям, особенно тем, у кого плохое здоровье, много детей. Поэтому эту поддержку будем увеличивать, но не сразу », — отметил он.

В частности, в поправках в Социальный кодекс Санкт-Петербурга оговаривается, что бюджет города будет субсидировать часть стоимости поездки для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, а также страдающих онкологическими заболеваниями. Также право на льготные поездки в социальном такси получили инвалиды по зрению II группы, нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении техническими средствами реабилитации .

Кроме того, в начале июля по распоряжению Беглова были внесены изменения в городской Закон «О социальном обслуживании населения в Санкт-Петербурге». Согласно поправкам, теперь люди с ограниченными возможностями в случае острой необходимости смогут получать технические средства реабилитации во временное безвозмездное пользование до момента предоставления им соответствующей квоты.

Поводом для внесения в закон изменений стал случай с параолимпийской чемпионкой России по настольному теннису Анной Матюшко, которая и обратилась в конце июня к Беглову посредством программы «Петербург. Новый взгляд».

Дело в том, что Анна с рождения лишена обеих ступней и кисти левой руки, но из-за износившихся в последнее время протезов тренироваться возможности не было. При этом квоту на новые средства реабилитации она могла реализовать только в ноябре текущего года.

Беглов пообещал найти решение, и вскоре после выхода программы производители протезов связались с Анной и в качестве спонсорской помощи изготовили для нее временные, которые прослужат ей до получения постоянных.

В продолжении темы улучшения социальной жизни в Петербурге стоит отметить, что в четверг, 11 июля, в городе открылся новый современный Центр выдачи технических средств реабилитации инвалидов на проспекте Шаумяна, дом 20. Он призван упростить процедуру получения технических средств реабилитации: человек пишет заявление и получает необходимое в одном и том же месте.

В настоящее время в Петербурге проживают порядка 600 тысяч человек с ограниченными возможностями.

Ранее глава Санкт-Петербурга Александр Беглов раскритиковал работу муниципальных избирательных комиссий и заявил о необходимости их реформирования.