Прожиточный минимум предложили повысить в Минтруде

Министерство труда и социальной защиты собирается повысить прожиточный минимум на душу населения и по основным социально-демографическим группам, пишет URA.RU.

Соответствующее предложение опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Документ инициирует по согласованию с Минэкономразвития и Минфином установить величину прожиточного минимума в целом по стране за второй квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рублей.

Таким образом, прожиточный минимум для трудоспособных россиян увеличивается на 4,1%, для пенсионеров — 3,8%, детей — 4%.

Величина прожиточного минимума влияет на социальные выплаты и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Она вычисляется по стоимости потребительской корзины в Российской Федерации.

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