Минтруд: Женщинам разрешат работать машинистами в метро и дальнобойщиками

Минтруд планирует сократить список запрещенных профессий для женщин, сообщает URA.RU. Обновленный документ вступит в силу с 2021 года. Женщинам станут доступны около 300 профессий, заниматься которыми раньше разрешалось исключительно мужчинам.

Представительницы прекрасного пола смогут водить большегрузы, работать машинистами в метро, служить на корабле, трудиться рыбаками прибрежного лова, трактористами, парашютистами, ремонтировать автомобили.

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Под запретом остались виды работ, которые могут негативно повлиять на женскую репродуктивную систему. Однако теперь вместо прямого перечисления запрещенных профессий будут указаны области производства с ограничением женского труда. Под запретом осталась 21 профессиональная область.

Ранее 5-tv.ru назвал города России, в которых зарплата растет быстрее всего. По этим показателям список возглавила Москва.