Скандинавы жгут! В Финляндии прошел чемпионат по вязанию под музыку хэви-метал

, 13:29 Эфирная новость 72

В соревновании победили японские вязальщицы, а россиянки оказались в числе фаворитов.

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Фото, видео : РИА Новости / Владимир Астапкович

В Финляндии накануне завершился первый международный чемпионат по вязанию под музыку хэви-метал. Таким образом, список необычных скандинавских соревнований увеличился. Что уже есть? Болотный футбол, забег с женами, метание мобильников и сапог.

И вот теперь совместили несовместимое — тяжелый рок и медитативное рукоделие. Победили японцы, а россиянки — в числе фаворитов. Подробности в видеосюжете Андрея Захарова.

От скандинавов в придумывании необычных соревнований не отстают британцы. Ранее 5-tv.ru рассказывал о ежегодной «сырной гонке», которая состоялась в Великобритании. Там сотни лет жители королевства сбегают с горы, чтобы догнать головку сыра.

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