Скандинавы жгут! В Финляндии прошел чемпионат по вязанию под музыку хэви-метал

В Финляндии накануне завершился первый международный чемпионат по вязанию под музыку хэви-метал. Таким образом, список необычных скандинавских соревнований увеличился. Что уже есть? Болотный футбол, забег с женами, метание мобильников и сапог.

И вот теперь совместили несовместимое — тяжелый рок и медитативное рукоделие. Победили японцы, а россиянки — в числе фаворитов. Подробности в видеосюжете Андрея Захарова.