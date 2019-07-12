Звездная Майли Сайрус дважды была на грани жизни и смерти

Звезда фильма «Ханна Монтана» и певица Майли Сайрус могла погибнуть по пути на музыкальный фестиваль Glastonbury в Великобритании в конце июня, пишут Дни.ру.

Старшая сестра артистки Брэнди рассказала о перелете из США на «туманный Альбион», который едва не закончился катастрофой. По ее словам, она вместе с Майли и их матерью уже подлетали к британским островам, как вдруг на пути их самолета оказался другой лайнер. Брэнди вспоминает, что пилотам чудом удалось избежать столкновения и уйти на второй круг перед посадкой. Однако дальше злоключения звезды на этом не закончились — при очередном заходе на посадку на их пути снова появился самолет.

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Брэнди вспоминает, как Майли забралась к ней на колени, а мать вцепилась в их руки.

«Я тряслась от страха, но пыталась сохранять спокойствие, ведь кто-то должен был», — заявила сестра Сайрус.

К счастью, лайнер c американской звездой благополучно приземлился в Великобритании, а позже Майли с блеском выступила перед многотысячной аудиторией фестиваля Glastonbury.

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