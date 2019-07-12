«Полегче!»: Тина Канделаки не постеснялась показать фото без ретуши

Тина Канделаки опубликовала фото без ретуши. 43-летняя ведущая не побоялась критики фанатов и заявила, что хочет быть настоящей. Похоже, время над телепродюсером не властно — кожа Канделаки и без обработки выглядит идеальной.

«В ходе очередной съемки для нашей новой коллекции я договорилась с фотографом, что он не будет ретушировать по итогу мои морщины на снимках. Я так решила: хочу, чтобы вы видели меня настоящей: такой, какую вы видите меня в сторис, на улице или в объективе телевизионной камеры» , — рассказала Канделаки.

Instagram @tina_kandelaki