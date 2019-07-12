«Полегче!»: Тина Канделаки не постеснялась показать фото без ретуши

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Телепродюсер захотела, чтобы фанаты увидели ее настоящую.

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Фото, видео : Instagram @tina_kandelaki

Тина Канделаки опубликовала фото без ретуши. 43-летняя ведущая не побоялась критики фанатов и заявила, что хочет быть настоящей. Похоже, время над телепродюсером не властно — кожа Канделаки и без обработки выглядит идеальной.

«В ходе очередной съемки для нашей новой коллекции я договорилась с фотографом, что он не будет ретушировать по итогу мои морщины на снимках. Я так решила: хочу, чтобы вы видели меня настоящей: такой, какую вы видите меня в сторис, на улице или в объективе телевизионной камеры», — рассказала Канделаки.

Instagram @tina_kandelaki

Поклонники пришли в восторг от того, как хорошо выглядит Тина Канделаки.

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«Самая красивая ваша съемка»;

«Вы идеальны. Вы мой вдохновитель»;

«Вы потрясающе выглядите. Браво!»;

«Какая же вы красивая!»;

«Воу-воу, Тина, полегче!» — восхищаются фанаты.

Тина Канделаки помимо кремов, масок и сывороток, делает фракционное омоложение лица, шеи и зоны декольте. Не пренебрегает звезда и химическими пилингами, плацентотерапией и инъекциями.

«Мои морщины — это моя жизнь, пусть благодаря ежедневному уходу их и не так много», — утверждает звезда.

Ранее, Тина Канделаки заявила, что в будущем хочет сделать пластическую операцию. Журналистка считает, что в хирургическом способе поддержания красоты нет ничего плохого.

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