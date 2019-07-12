«Полегче!»: Тина Канделаки не постеснялась показать фото без ретуши

Тина Канделаки опубликовала фото без ретуши. 43-летняя ведущая не побоялась критики фанатов и заявила, что хочет быть настоящей. Похоже, время над телепродюсером не властно — кожа Канделаки и без обработки выглядит идеальной.
Поклонники пришли в восторг от того, как хорошо выглядит Тина Канделаки.
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«Самая красивая ваша съемка»;
«Вы идеальны. Вы мой вдохновитель»;
«Вы потрясающе выглядите. Браво!»;
«Какая же вы красивая!»;
«Воу-воу, Тина, полегче!» — восхищаются фанаты.
Тина Канделаки помимо кремов, масок и сывороток, делает фракционное омоложение лица, шеи и зоны декольте. Не пренебрегает звезда и химическими пилингами, плацентотерапией и инъекциями.
Ранее, Тина Канделаки заявила, что в будущем хочет сделать пластическую операцию. Журналистка считает, что в хирургическом способе поддержания красоты нет ничего плохого.