В Южно-Сахалинске загорелся четырехэтажный жилой дом

, 7:51 Эфирная новость 59

Огонь охватил кровлю здания на площади в 200 квадратных метров.

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Фото, видео : РИА Новости / Владимир Федоренко

В Южно-Сахалинске в ночь на пятницу, 12 июля, загорелся четырехэтажный жилой дом. Вот первые кадры с места пожара. На них видно, дымом заволокло весь район.

Владельцы квартир — более 20 человек — самостоятельно покинули помещение. Сейчас они с тревогой наблюдают за тушением их дома. Пострадавших, предварительно, нет.

Огнем охвачено 200 квадратных метров кровли. К этой минуте спасателям удалось справиться с открытым горением. Идет проливка конструкций. Причины пожара сейчас выясняются. Известно, что на крыше проводились ремонтные работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном взрыве и последующем пожаре на газопроводе в подмосковных Мытищах. Огонь охватил площадь почти в полторы тысячи километров. Один человек погиб, еще 13 получили ранения.

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