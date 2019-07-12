Родители сутками караулят очередь у детской стоматологии Пскова для записи к врачу

Шокирующая история из Пскова. Местная жительница была вынуждена переночевать в палатке прямо на крыльце детской стоматологии, чтобы попасть на прием к врачу. По другому взять заветный талон не вышло.

Как выяснила съемочная группа «Известий», проблема действительно есть. Людям приходится выстраиваться в очередь еще с вечера. Многие ночуют у дверей клиники в машинах.

«В первый раз я в пять пришел и народу было уже больше, чем номерков. Второй раз в три. И там были те же самые лица, что не успели в предыдущий день. Сейчас третья попытка», — рассказывает Андрей Чистяков.

По словам родителей, записаться к врачу заранее можно. Но посещения тогда придется ждать почти три месяца.

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