Родители сутками караулят очередь у детской стоматологии Пскова для записи к врачу

, 9:12 Эфирная новость 89

Местные жители рассказывают, что записаться к врачу заранее можно, но придется ждать почти три месяца.

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Фото, видео : Globallookpress.com / Tatiana Morozova

Шокирующая история из Пскова. Местная жительница была вынуждена переночевать в палатке прямо на крыльце детской стоматологии, чтобы попасть на прием к врачу. По другому взять заветный талон не вышло.

Как выяснила съемочная группа «Известий», проблема действительно есть. Людям приходится выстраиваться в очередь еще с вечера. Многие ночуют у дверей клиники в машинах.

«В первый раз я в пять пришел и народу было уже больше, чем номерков. Второй раз в три. И там были те же самые лица, что не успели в предыдущий день. Сейчас третья попытка», — рассказывает Андрей Чистяков.

По словам родителей, записаться к врачу заранее можно. Но посещения тогда придется ждать почти три месяца.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что за препятствывание «скорой помощи» ввели уголовную ответственность.

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