В России ввели уголовную ответственность за препятствование «скорым» на дороге

, 19:57 Эфирная новость 29

Водителей, мешающих проезду машин «скорой помощи», будут штрафовать. Уголовная ответственность ждет нарушителей в том случае, если по их вине больной умрет.

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Фото, видео : ТАСС/Ковалев Петр, Пятый канал

Водителям, которые блокируют проезд машинам «скорой помощи», придется заплатить крупный штраф — до 80-ти тысяч рублей, а то и сесть в тюрьму.

Сегодня Госдума во втором, основном чтении, приняла законопроект об ужесточении наказания за воспрепятствование доступа врачей к больному. Поправки внесут в уголовный и административный кодексы.

Самое суровое наказание ждет нарушителей в случае смерти пациента — четыре года лишения свободы. Но даже если задержка не сказалась на здоровье, водителям, которые умышленно создают помехи машинам экстренных служб, придется заплатить штраф в пять тысяч рублей или расстаться с правами на год.

Как подчеркивают законодатели, важно не только защитить врачей, но и снизить градус агрессии в обществе.

«Когда кто-то бьет ногой по скорой помощи и относится за пределами человеческого разума и совести — так плохо к медикам — он в первую очередь вредит даже не самому медику, он вредит тому пациенту, до которого невозможно доехать, которого невозможно отвезти. это вопрос национального согласия. Это вопрос здоровья общества», — говорит председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Законопроект разработали после ряда резонансных случаев, когда «скорым» не давали проехать во дворах или подрезали на трассах.

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