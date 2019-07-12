Покорить Байкал решил пловец из Швейцарии — Эрнст Бромайс. Он собирается переплыть озеро с юга на север преодолев 800 километров. Отважного спортсмена не пугают холодная вода, шторм и даже встречи на берегу с дикими медведями. К своему марафонскому заплыву он готовился полгода.

В свой заплыв спортсмен отправился из поселка Култук. Финишировать рассчитывает в Нижнеангарске. Преодолеть маршрут швейцарский любитель экстрима планирует за два месяца. В день будет проплывать 10-15 километров, а ночевать на берегу. Сопровождает пловца команда из десяти человек.

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