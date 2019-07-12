Пловец из Швейцарии собрался переплыть Байкал — видео

, 21:15 Эфирная новость 51

К марафонскому заплыву спортсмен готовился полгода, ему предстоит преодолеть 800 километров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Светлана Латынина, Пятый канал

Покорить Байкал решил пловец из Швейцарии — Эрнст Бромайс. Он собирается переплыть озеро с юга на север преодолев 800 километров. Отважного спортсмена не пугают холодная вода, шторм и даже встречи на берегу с дикими медведями. К своему марафонскому заплыву он готовился полгода.

В свой заплыв спортсмен отправился из поселка Култук. Финишировать рассчитывает в Нижнеангарске. Преодолеть маршрут швейцарский любитель экстрима планирует за два месяца. В день будет проплывать 10-15 километров, а ночевать на берегу. Сопровождает пловца команда из десяти человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о Федоре Конюхове, который установил несколько мировых рекордов в Тихом океане.

Читайте также

+11° Днём +15°
Ночью +6°
63.02
0.03 71.01
-0.55
Гороскоп на 12 июля: Девы, вас ожидает приключение!

Последние новости

22:34
Порция позитива: Варнава в тельняшке повеселила фанатов зажигательным танцем
22:31
Российские средства ПВО отразили атаку на авиабазу Хмеймим в Сирии
22:22
Писатель Инин благодаря телемосту увиделся с братом из Винницы
22:08
«За что он так со мной?!» Бузова раскрыла подробности развода с Тарасовым — фото
21:54
США не захотели в «нормандский формат» по предложению Зеленского
21:40
«Хочу в тюрьму»: свекровь рассказала о поведении девушки, забившей сына в Истре

Сейчас читают

Похудевшая Анастасия Волочкова показала фигуру в майке и обтягивающих лосинах
«Минимум 4-й месяц!»: Полина Гагарина жутко растолстела или беременна?
«Какие ноженьки!» Модель Перминова поразила фанатов идеальной фигурой — фото

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги