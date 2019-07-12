Звезду «Молодежки» и «Легенды № 17» не пустили на рейс в Краснодаре

Российского актера Тимура Ефременкова, известного по фильму «Легенда № 17», сериалам «Карпов» и «Молодежка», не пустили в аэропорт Краснодара.

Как стало известно, 5-tv.ru сотрудники воздушной гавани заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения и передали его сотрудникам полиции. Сам же Ефременков в видеообращении заявил, что его досматривали с пристрастием и теперь везут в отделение. По его словам, он не понравился какой-то женщине, что якобы и стало причиной задержания.

В свою очередь адвокат знаменитости прокомментировал, что Ефеременков задержан до утра. Позднее в суде должны решить вопрос о мере наказания. Что касается информации о возможном употреблении алкоголя его подопечного, юрист добавил, что легкое опьянение правонарушением не является.

Обстоятельства произошедшего уточняются. В аэропорту произошедшее пока не комментируют.