«Репутационные потери!» Адвокат Ефременкова рассказал о задержании актера

, 11:30 Эксклюзивное интервью 69

Звезду «Легенды № 17» задержали в аэропорту Краснодара в ночь на пятницу, 12 июля. Предположительно, причиной послужил тот факт, что он находился в состоянии легкого алкогольного опьянения.

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Фото, видео : Instagram @timurefremenkov, Пятый канал

Адвокат звезды фильма «Легенда № 17» Тимура Ефременкова обратился к властям Краснодарского края и сотрудникам полиции с просьбой выпустить артиста из отделения. По словам юриста Александра Бенкина, Ефременков — «хороший парень», однако произошедшее задержание может серьезно ударить по его репутации.

Актер был задержан ночью в пятницу, 12 июля, в аэропорту Краснодара. По предварительным данным, причиной стал тот факт, что Тимур Ефременков находился в состоянии легкого алкогольного опьянения. Также известно, что время с момента задержания до утра артист провел в отделении полиции.

В беседе с 5-tv.ru адвокат отметил, что Ефременков не буянил и никого не провоцировал. Однако с ним, в свою очередь, разговаривали довольно грубо. Также во время досмотра на входе в аэропорт у актера обнаружили якобы подозрительный брелок, что, видимо, послужило дополнительным поводом для задержания.

Сторона защиты Тимура Ефременкова очень просит администрацию Краснодарского края и сотрудников полиции не применять к артисту строгие меры, поскольку он «не провокатор».

«Хороший парень, ни в чем не был замешан. В Краснодаре был по работе», — отметил Бенкин, добавив, что к тому же данное задержание может принести Ефременкову репутационные потери.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, которые артист передал адвокату из полицейской машины.

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