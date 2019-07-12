В Москве вынесли приговор экстремистам, пытавшимся пустить под откос «Сапсан»

От 15-ти до 21 года колонии строгого режима за попытку устроить крушение «Сапсана», следовавшего из Москвы в Петербург. Такой приговор вынес сегодня окружной военный суд столицы. Вину всех семерых подсудимых — уроженцев Таджикистана — сочли доказанной.

В террористическую группу они объединились два года назад в Петербурге, имели связи с запрещенной группировкой ИГИЛ* и получили задание провести теракт на транспорте.

13 июля 2017-го они установили на путях металлическую конструкцию, в которую на полном ходу врезался скоростной поезд. Лишь чудом обошлось без жертв.

* — организация запрещена в РФ.