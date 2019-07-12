«Вне образа»: 45-летняя Наталия Антонова опубликовала фото без макияжа с дачи

, 14:14 Фото 1 099

Актриса попросила поклонников потерпеть ее снимки «вне образа».

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Фото, видео : Instagram @n.antonova

Наталия Антонова опубликовала новое фото с отдыха на даче. На снимке актриса предстала без макияжа и укладки стилистов. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит телезвезда в свои 45 лет.

«Ну, потерпите меня без макияжа, без прически, вне образа, пожалуйста. Радуюсь природе и не могу не поделиться с вами. Хочется, чтобы лето не заканчивалось, но так не бывает», — пишет артистка.

Instagram @n.antonova

По словам Антоновой, уже скоро она опубликует много новых фото и видео «невероятной красавицы», а пока нужно потерпеть «вероятную».

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«Вы и без макияжа супер!»

«Очень красивая, нежная и естественная»;

«Не извиняйтесь перед нами. Вы дома, настоящая мамочка. Где, если не дома, быть такой, как вам удобно? Грим на работе, я думаю, надоел уже»;

«Как же неудобно читать такие посты, когда известный человек просит потерпеть фото без макияжа!»

«Именно сейчас, без макияжа, вы очень красивы. Изнутри исходит свет, который делает вас еще более невероятной», — восхищаются фанаты естественной красотой знаменитости.

Наталия Антонова приобрела популярность после съемок в телесериалах «Другая жизнь», «Дыши со мной», «Каменская» и других. Помимо этого, актриса снимается в фильмах и выступает в театральных постановках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тина Канделаки не постеснялась показать фото без ретуши.

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