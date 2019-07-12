«Вне образа»: 45-летняя Наталия Антонова опубликовала фото без макияжа с дачи

Наталия Антонова опубликовала новое фото с отдыха на даче. На снимке актриса предстала без макияжа и укладки стилистов. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит телезвезда в свои 45 лет.
«Ну, потерпите меня без макияжа, без прически, вне образа, пожалуйста. Радуюсь природе и не могу не поделиться с вами. Хочется, чтобы лето не заканчивалось, но так не бывает», — пишет артистка.
По словам Антоновой, уже скоро она опубликует много новых фото и видео «невероятной красавицы», а пока нужно потерпеть «вероятную».
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«Вы и без макияжа супер!»
«Очень красивая, нежная и естественная»;
«Не извиняйтесь перед нами. Вы дома, настоящая мамочка. Где, если не дома, быть такой, как вам удобно? Грим на работе, я думаю, надоел уже»;
«Как же неудобно читать такие посты, когда известный человек просит потерпеть фото без макияжа!»
«Именно сейчас, без макияжа, вы очень красивы. Изнутри исходит свет, который делает вас еще более невероятной», — восхищаются фанаты естественной красотой знаменитости.
Наталия Антонова приобрела популярность после съемок в телесериалах «Другая жизнь», «Дыши со мной», «Каменская» и других. Помимо этого, актриса снимается в фильмах и выступает в театральных постановках.
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