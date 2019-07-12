«Вне образа»: 45-летняя Наталия Антонова опубликовала фото без макияжа с дачи

Наталия Антонова опубликовала новое фото с отдыха на даче. На снимке актриса предстала без макияжа и укладки стилистов. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит телезвезда в свои 45 лет.

«Ну, потерпите меня без макияжа, без прически, вне образа, пожалуйста. Радуюсь природе и не могу не поделиться с вами. Хочется, чтобы лето не заканчивалось, но так не бывает», — пишет артистка.

Instagram @n.antonova