«Информационная артиллерия»: Жорин назвал причину «атаки» на Джигана

Адвокат назвал ситуацию вокруг Джигана попыткой сформировать негативное мнение

Адвокат Сергей Жорин заявил, что появившиеся в последнее время публикации о рэпере Джигане могут быть связаны с предстоящим судебным разбирательством. По его мнению, информационная кампания вокруг артиста похожа на попытку сформировать общественное мнение до рассмотрения дела. Об этом он написал в Telegram-канале.

«В последние дни появлялись многочисленные информационные вбросы, громкие публикации и анонсы интервью. Все это очень похоже на своеобразную информационно-артиллерийскую подготовку к предстоящему судебному процессу и попытку заранее сформировать негативное общественное мнение», — написал Жорин.

Адвокат призвал правоохранительные органы и суд оценивать ситуацию только на основании доказательств и закона, не ориентируясь на публикации в СМИ.

Жорин также выразил сожаление, что история развода рэпера и блогера Оксаны Самойловой, которая, по его словам, начиналась спокойно, перешла в публичное противостояние.

Ранее в СМИ появилась информация об инциденте в подмосковном коттеджном поселке «Шато Соверен», где, как утверждалось, Джиган мог вести себя агрессивно и удерживать сотрудников дома. Также сообщалось об использовании оружия. При этом официальных подтверждений или опровержений этих данных не публиковалось.

После этого рэпера, по информации СМИ, направили в реабилитационную клинику в Израиле. Дети пары сейчас находятся с Оксаной Самойловой. МВД организовало проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Оксана Самойлова подала иск в суд об ограничении родительских прав рэпера Джигана. Заявление также содержит требование определить место жительства всех детей с матерью.

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