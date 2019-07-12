«Хочу в тюрьму»: свекровь рассказала о поведении девушки, забившей сына в Истре

Жительница подмосковного города Искра по имени Екатерина, которая, предположительно, намеренно забила годовалого сына, заявила, что хочет в тюрьму. Об этом в беседе с KP.RU рассказала свекровь 22-летней девушки Марина.

Сейчас находящуюся в положении Екатерину ее семья — муж Денис и сама Марина — боятся оставлять одну даже на минуту. В пятницу, 12 июля, состоялось первое судебное заседание после гибели мальчика, но сейчас подозреваемая снова находится дома. Ее не стали помещать в следственный изолятор из-за срока беременности — шесть месяцев.

По словам свекрови, им с сыном страшно за еще не рожденного ребенка, поскольку она может что-нибудь с собой сделать.

«Катя пыталась сбежать, Денису невыносимо с ней находиться в одной квартире, но приходится. Катя говорит, что ей надоело ходить с животом, и что вообще она уже хочет скорее в тюрьму, а не в больницу», — поделилась Марина.

Также она добавила, что это уже третья беременность ее невестки. В первый раз у нее случился выкидыш, и Екатерина якобы просто смыла плод в туалет. В смерти второго ребенка — годовалого Вани — сейчас разбираются следователи.

По предварительным данным, он скончался в результате множественных травм головного мозга. Врачи две недели боролись за жизнь мальчика, однако 1 июля он умер. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».

spb.kp.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемая нисколько не раскаивается в содеянном.